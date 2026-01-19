Campagne e strade allagate, scatta piano di emergenza nel sud Sardegna

CAGLIARI, 19 GEN - Strade e campagne allagate, il fiume Cixerri sorvegliato speciale a causa del livello e dell'eventuale rischio di esondazione. E' già in emergenza il territorio comunale di Siliqua, nel sud Sardegna. La sindaca Francesca Atzori ha già attivato il Centro operativo comunale. "Stiamo lavorando in via precauzionale - ha detto all'ANSA la sindaca - teniamo sotto costante controllo il territorio e in particolare il Cixcerri". La pioggia persistente sta causando numerosi allagamenti nelle campagne e lungo le strade in modo particolare la comunale tra Siliqua e Villamassargia, che non è più praticabile. La situazione è costantemente tenuta sotto controllo dalla Protezione civile, dai volontari e da tutte le forze dell'ordine anche alla luce delle previsioni che prevedono ancora pioggia insistente.