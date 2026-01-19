Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Campagne e strade allagate, scatta piano di emergenza nel sud Sardegna

AA

CAGLIARI, 19 GEN - Strade e campagne allagate, il fiume Cixerri sorvegliato speciale a causa del livello e dell'eventuale rischio di esondazione. E' già in emergenza il territorio comunale di Siliqua, nel sud Sardegna. La sindaca Francesca Atzori ha già attivato il Centro operativo comunale. "Stiamo lavorando in via precauzionale - ha detto all'ANSA la sindaca - teniamo sotto costante controllo il territorio e in particolare il Cixcerri". La pioggia persistente sta causando numerosi allagamenti nelle campagne e lungo le strade in modo particolare la comunale tra Siliqua e Villamassargia, che non è più praticabile. La situazione è costantemente tenuta sotto controllo dalla Protezione civile, dai volontari e da tutte le forze dell'ordine anche alla luce delle previsioni che prevedono ancora pioggia insistente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario