Camion tampona vettura, automobilista morto in A4

TRIESTE, 26 LUG - Una persona è morta nel tamponamento tra un camion e un'automobile avvenuto attorno alle 17 lungo l'autostrada A4 Torino Trieste in direzione del capoluogo giuliano nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23/Palmanova. Per cause al vaglio della polizia stradale, il veicolo della vittima ha improvvisamente scartato e il mezzo pesante lo ha colpito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale autostradale, sono stati inviati dalla Centrale Operativa della Sores Friuli Venezia Giulia l'elisoccorso e un'ambulanza. Prima ancora dell'arrivo dei sanitari, l'uomo al volante era stato soccorso da alcuni turisti di passaggio e da un'anestesista che transitava proprio in quel momento e che ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. L'uomo è stato trasferito d'urgenza, a bordo del velivolo, all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine, dove è spirato poco dopo. Per la dinamica dell'urto non si esclude che prima dello schianto l'uomo a bordo dell'auto sia stato colto da malore. Nel tratto interessato dall'incidente si sono formate alcune code in via di smaltimento.