Camion tampona un bus, oltre 10 feriti a Parma, nessuno grave

PARMA, 01 DIC - Una decina di persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Parma, via Mantova, poco prima delle 8. Un camion ha tamponato un autobus: a parte il conducente del camion, in condizioni di media gravità, ci sono almeno altri dieci feriti trattati dal 118, con codici lievi. Sono intervenute tre ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco.