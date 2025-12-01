Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Camion tampona un bus, oltre 10 feriti a Parma, nessuno grave

AA

PARMA, 01 DIC - Una decina di persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Parma, via Mantova, poco prima delle 8. Un camion ha tamponato un autobus: a parte il conducente del camion, in condizioni di media gravità, ci sono almeno altri dieci feriti trattati dal 118, con codici lievi. Sono intervenute tre ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario