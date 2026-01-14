Giornale di Brescia
Camion si rovescia per evitare frontale e schiaccia furgone, un morto

TREVISO, 14 GEN - Il conducente di un furgone è morto questa mattina a Maserada (Treviso) schiacciato nel suo mezzo da un camion che, per evitare uno scontro frontale, si è rovesciato sopra il veicolo minore. Alla base della dinamica vi sarebbe il tentativo del guidatore del mezzo pesante di evitare l'impatto con la vettura condotta da un'anziana la quale, per cause da accertare, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. Sul posto Vigili del fuoco, Suem 118, carabinieri e polizia locale.

