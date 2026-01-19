Giornale di Brescia
Camion rifiuti urbani travolge e uccide una donna nel Trevigiano

PEDEROBBA (TREVISO), 19 GEN - Una donna è morta oggi a Pederobba (Treviso), investita da un mezzo per la raccolta dei rifiuti porta a porta della società trevigiana Contarina. Lo rende noto la stessa azienda, aggiungendo che le circostanze dell'accaduto "sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle Autorità competenti, alle quali la Società sta assicurando la massima collaborazione. "A nome del Consiglio di amministrazione e della Società - ha detto il presidente di Contarina, Giuliano Pavanetto - esprimo il profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore della comunità coinvolta". Sul posto hanno operato carabinieri e personale del Suem 118.

PEDEROBBA (TREVISO)

