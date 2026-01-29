Camion in fiamme in galleria, chiusa A1 nel Fiorentino in nord

FIRENZE, 29 GEN - Autostrada Milano-Napoli temporaneamente chiusa in nord tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la Direttissima, per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Croci, nel Comune di Calenzano. All'interno del tratto chiuso, spiega Aspi, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda. A chi è diretto verso Bologna, consigliato "di uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Barberino. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino". Nono risulterebbero feriti. A prendere fuoco un camion con cella frigo per il trasporto di frutta. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti e un carro aria. Presenti inoltre i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e personale del 4/o tronco di Firenze di Aspi.