Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Camion in fiamme in galleria, chiusa A1 nel Fiorentino in nord

AA

FIRENZE, 29 GEN - Autostrada Milano-Napoli temporaneamente chiusa in nord tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la Direttissima, per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Croci, nel Comune di Calenzano. All'interno del tratto chiuso, spiega Aspi, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda. A chi è diretto verso Bologna, consigliato "di uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Barberino. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino". Nono risulterebbero feriti. A prendere fuoco un camion con cella frigo per il trasporto di frutta. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti e un carro aria. Presenti inoltre i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e personale del 4/o tronco di Firenze di Aspi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario