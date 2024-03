Camera-Senato,avviso pubblico per candidature Cda Rai online

ROMA, 21 MAR - "È stato pubblicato oggi sui siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Rai, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai. Il termine per l'invio delle candidature scade il 20 aprile 2024". Lo affermano in una nota congiunta la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.