Camera blocca prenotazione conferenze stampa dopo polemica Casapound

ROMA, 06 FEB - Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'ufficio stampa della Camera ha bloccato le nuove prenotazioni telematiche della sala stampa di Palazzo Montecitorio per lo svolgimento di conferenze stampa. La decisione è stata presa lo scorso venerdì in seguito alla polemica sulla prenotazione della sala da parte del deputato della Lega Domenico Furgiuele per una conferenza stampa con Casapound sul tema della remigrazione. Al momento, è impossibile prenotare nuove conferenze mentre quelle già prenotate prima del 30 gennaio si svolgeranno regolarmente. Sarebbe in corso una discussione per valutare altri metodi di prenotazione, che fino a venerdì era affidata alle richieste online dei singoli deputati.