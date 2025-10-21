Camera approva proposta di legge per anagrafe dei beni culturali
L'Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, esposta da questa mattina sulla facciata di Montecitorio, Roma, 9 aprile 2025. ANSA/US MONTECITORIO +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++
AA
ROMA, 21 OTT - L'Aula della Camera ha approvato con 145 sì e 101 no e 7 astenuti la proposta di legge di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio e per l'istituzione del circuito "Italia in scena". Nello specifico, si punta ad istituire una nuova "Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica". Sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito di tale Anagrafe, il ministro della cultura definirà a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata "Italia in scena". La proposta di legge passa al Senato.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti