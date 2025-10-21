Camera approva ddl minori in affido, testo passa al Senato
L’Aula della Camera dei Deputati durante l’esame de Decreto legge in materia di giustiziae, Roma, 24 settembre 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
AA
ROMA, 21 OTT - Via libera della Camera al disegno di legge in materia di tutela dei minori in affidamento. I voti favorevoli sono stati 131, nessun voto contrario. Le opposizioni si sono astenute. Il testo passa ora all'esame del Senato.
