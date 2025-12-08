Cambogia, '4 civili uccisi dagli attacchi thailandesi'

(ANSA-AFP) - PHNOM PENH, 08 DIC - Almeno quattro civili cambogiani sono stati uccisi negli attacchi thailandesi: è quanto riferisce alla Afp il ministro dell'Informazione cambogiano. Il ministro Neth Pheaktra ha dichiarato che gli scontri di oggi al confine con la Thailandia hanno causato anche circa dieci feriti. "Almeno quattro civili cambogiani sono stati uccisi negli attacchi thailandesi" nelle province di Oddar Meanchey e Preah Vihear, ha affermato il ministro. La Thailandia, che ha condotto attacchi aerei lungo il confine, ha riferito di un soldato ucciso e di altri otto feriti. (ANSA-AFP).