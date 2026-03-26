'Cambiare il capogruppo', lettera di 14 senatori di FI e pressing su Gasparri

ROMA, 26 MAR - Ci sono anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, a quanto si apprende da fonti parlamentari di FI, tra i 14 senatori azzurri (sui 20 complessivi del gruppo) che hanno firmato una lettera in cui, in sintesi, si afferma che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama, ossia Maurizio Gasparri. Secondo quanto si apprende, a Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. Per prendere il suo posto la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. "Non ho nulla da dichiarare", ha risposto Gasparri, interpellato dall'ANSA al riguardo.