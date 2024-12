Calenzano, al via i funerali in Basilicata e Toscana

PRATO, 17 DIC - Al via da domani i funerali delle cinque vittime dell'esplosione nel deposito di Calenzano (Firenze) del 9 dicembre. Domani i primi saranno in Basilicata. Alle ore 10, a Sasso di Castalda (Potenza), quello di Gerardo Pepe, 45 anni; alle 10,30 a Cirigliano (Matera), quello del 50enne Franco Cirelli. Nei due piccoli paesi ci sarà lutto cittadino. Invece giovedì 19 i funerali delle vittime toscane. A Bientina (Pisa) ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta, i funerali di Davide Baronti, 49 anni. Sempre il 19 dicembre a Prato, entrambi alle 15, le esequie in cattedrale di Vincenzo Martinelli e nella chiesa di San Giorgio a Colonica di Carmelo Corso. Le esequie di Vincenzo Martinelli nel Duomo saranno presiedute dal vicario generale della diocesi di Prato monsignor Daniele Scaccini. Il funerale di Carmelo Corso sarà officiato dal parroco don Andrea Adamek.