Calenda torna a Kiev per l'anniversario dell'invasione russa

AA

ROMA, 21 FEB - Da domani a martedì, il segretario di Azione Carlo Calenda sarà a Kiev per il quarto anniversario dell'invasione russa. Avrà incontri con esponenti di governo, istituzioni e studenti. Per Calenda è la quarta visita in Ucraina. Il segretario di Azione sarà accompagnato dai vicesegretari Ettore Rosato e Francesca Scarpato e dalla deputata Federica Onori. Lo rende noto Azione. Il programma inizierà, domenica, con la visita al cimitero di Kiev.

ROMA

