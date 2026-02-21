Calenda torna a Kiev per l'anniversario dell'invasione russa

ROMA, 21 FEB - Da domani a martedì, il segretario di Azione Carlo Calenda sarà a Kiev per il quarto anniversario dell'invasione russa. Avrà incontri con esponenti di governo, istituzioni e studenti. Per Calenda è la quarta visita in Ucraina. Il segretario di Azione sarà accompagnato dai vicesegretari Ettore Rosato e Francesca Scarpato e dalla deputata Federica Onori. Lo rende noto Azione. Il programma inizierà, domenica, con la visita al cimitero di Kiev.