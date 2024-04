Calenda presenta 'Siamo Europei', tutti insieme in RenewEu

ROMA, 17 APR - "I nostri candidati andranno tutti in un gruppo, quello di RenewEurope che ci ha dato l'uso del simbolo che verrà incluso nel contrassegno elettorale; rappresentano forze che continueranno a lavorare insieme e per questo abbiamo stretto patti federativi; e i candidati che saranno in questa lista non devono essere soggetti a influenze finanziarie" da Paesi extra Ue. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, presentando liste e programma di 'Siamo Europei' alla Stampa Estera.