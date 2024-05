Calenda in piazza, sfido la pioggia e parlo con gente di Ue

"Sono d'accordo ma allora col finanziamento pubblico si esclude quello privato: se è l'unico modo è l'unico modo ma oggi è tutto una follia. Un partito non può prendere più di 100mila euro" di finanziamento o "fondi dall'estero" ma "un candidato sì, è una normativa fatta talmente male". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda parlando a Tagadà e replicando a chi gli chiedeva del dibattito sul finanziamento ai partiti emerso dopo l'inchiesta ligure. "Il quadro che sta uscendo - ha detto inoltre in una nota - evidenzia, tra le altre cose, un gigantesco 'baco' nella norma sui finanziamenti alla politica, che consente a chi è committente di lavori pubblici o concedente di ricevere finanziamenti dai soggetti privati interessati. Questo in primo luogo è ciò che spetta a noi parlamentari modificare". ANSA/Azione ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK