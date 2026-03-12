Calenda, dovere e interesse di tutti partecipare al tavolo offerto da Meloni

ROMA, 12 MAR - "C'è una cosa che non comprendo: in questi giorni ho letto da parte della sinistra tonnellate di comunicati che chiedevano a Meloni di venire in aula ma soprattutto di condividere di più le informazioni e le iniziative sulla crisi in Medio Oriente. Ora ieri la premier ha offerto di aprire un tavolo a Chigi con le opposizioni. Mi sembra dovere e interesse di tutti accettare. Altrimenti anche le critiche che hanno un fondamento finiscono per sembrare pretestuose. Azione parteciperà come ha sempre fatto con ogni governo a tavoli di consultazione e confronto su fatti che superano l'interesse di una fazione e riguardano l'interesse nazionale". Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.