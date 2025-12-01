Calenda, 'con Gualtieri c'è un buon grado di sintonia'

ROMA, 01 DIC - "Al secondo turno io ho detto che avrei votato Gualtieri e ho votato Gualtieri. Sono contento di averlo qui, oggi è un giorno di confronto, con una opposizione responsabile e non ideologica. Dopodiché vediamo se c'è la possibilità di costruire un percorso insieme, noi siamo sempre disponibili a fare questo". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se Azione appoggerà il bis di Gualtieri alle elezioni del 2027, a margine di un evento di Azione 'Idee per Roma' assieme al sindaco, e al segretario romano di Azione Alessio D'Amato. La volontà è quella di un percorso insieme? "È quello che stiamo verificando anche oggi", ha aggiunto. Sulle "Idee per Roma" presentate da Azione "oggettivamente penso ci sia una convergenza tra le proposte e il nostro orientamento. Sarebbe stato più difficile se aveste detto 'siamo contrari al termovalorizzatore'", ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Quando si diventa sindaco arrivano le carte, ho studiato e ho fatto i calcoli. Questa città aveva il 45 per cento di differenziata, il riciclo è ancora inferiore, oggi produce più di un milione di indifferenziata e pure raggiungendo gli obiettivi più ambiziosi possibili - ha aggiunto il primo cittadino - avrà 600mila tonnellate di indifferenziata". "Io ho fatto i conti e ho detto 'avevate ragione' - ha ribadito - A Roma serve perché altrimenti dovremmo mandare questa quota di indifferenziato in discarica o nei termovalorizzatori di altri che poi - ha precisato - ci guadagnano sopra". "L'obiettivo era un confronto di merito e comprendere che grado di sintonia ci sia. Oggi ho visto un buon grado di sintonia. Sono contento, penso ci sia una base di discussione comune. Ovviamente ci sarà una lista di Azione al 2027. Saremo sempre e comunque costruttivi ma in questa fase saremo all'opposizione", ha detto Calenda in serata al termine dell'evento.