Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Calenda, a marzo faremo una grande costituente liberale

AA

ROMA, 04 DIC - "Noi a marzo faremo una grande costituente liberale fuori da qualsiasi coalizione. Vogliamo riportare il dibattito su cose concrete, io vedo una sinistra che parla solo di se stessa, chi o non chi deve fare il leader. Il dibattito non può essere solo cosa succede ad Atreju. Io lì ci vado, Meloni è venuta anche alla mia assemblea, ci sono sempre andato e come sempre dirò le cose come lo ho sempre dette". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, a Sky start su skygtg24. Parlando della casa riformista, Calenda aggiunge "non capisco cosa voglia dire. Non è una cosa che ci riguarda. Noi siamo aperti alla discussione con tutti, Ruffini, i riformisti del Pd".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario