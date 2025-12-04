Calenda, a marzo faremo una grande costituente liberale

ROMA, 04 DIC - "Noi a marzo faremo una grande costituente liberale fuori da qualsiasi coalizione. Vogliamo riportare il dibattito su cose concrete, io vedo una sinistra che parla solo di se stessa, chi o non chi deve fare il leader. Il dibattito non può essere solo cosa succede ad Atreju. Io lì ci vado, Meloni è venuta anche alla mia assemblea, ci sono sempre andato e come sempre dirò le cose come lo ho sempre dette". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, a Sky start su skygtg24. Parlando della casa riformista, Calenda aggiunge "non capisco cosa voglia dire. Non è una cosa che ci riguarda. Noi siamo aperti alla discussione con tutti, Ruffini, i riformisti del Pd".