Calenda a Fi, felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme

MILANO, 25 GEN - "Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti" e che questi "non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra": Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha spiegato all'evento di Forza Italia nel suo discorso, simile a una piattaforma politica. "Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme - ha aggiunto - sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio".