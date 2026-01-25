Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Calenda a Fi, felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme

AA

MILANO, 25 GEN - "Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti" e che questi "non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra": Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha spiegato all'evento di Forza Italia nel suo discorso, simile a una piattaforma politica. "Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme - ha aggiunto - sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario