Caldo intenso fino a sabato al Sud, peggioramenti nel week-end

ROMA, 23 LUG - Ancora afa e notti tropicali soprattutto al Sud fino a sabato con punte fino a 42-45°C, il meteo peggiora da giovedì al Nord e poi nel weekend anche al Meridione. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Il caldo estremo dovrebbe finire sabato sera su buona parte dell'Italia e anche al Sud - afferma - la fase estiva rovente si trasformerà in un periodo molto più mite con un calo termico anche di 10°C". Questa fase, aggiunge Tedici, "sarà caratterizzata dai primi forti rovesci durante la giornata di giovedì specie sulle Alpi e al Nordovest; in seguito le mappe meteo indicano una fase di maltempo diffuso venerdì al Nord e su parte del Centro, seguito da un calo termico e da qualche isolato rovescio anche al Sud durante il weekend". Nel dettaglio: - Mercoledì 23. Al Nord: in arrivo temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo fino a 42°C. - Giovedì 24. Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi in discesa verso le pianure di Nord-Ovest e locali a est. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 40°C. - Venerdì 25. Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C. - Tendenza: peggioramento nel weekend, fine del caldo africano al Sud da sabato sera.