Calcio: Roma-Stoccarda, segnalati 50 incappucciati ieri sera a Trastevere

ROMA, 22 GEN - Segnalato un gruppo di 40/50 persone incappucciate nella tarda serata di ieri nella zona di Santa Maria in Trastevere, al centro di Roma. All'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno cinturato l'area, non è stato trovato nessuno. Sui social qualcuno racconta di attimi di paura per dei tifosi tedeschi dello Stoccarda che si trovavano in un locale e che sarebbero stati aggrediti dal gruppo che si è poi allontanato. Il piano di sicurezza in vista della partita di Europa League in programma stasera all'Olimpico è scattato già ieri. Gruppi di tifosi tedeschi già da ieri hanno affollato il centro storico della città. In particolare in circa 300 si sono spostati in gruppo prima in un locale in via del Plebiscito, vicino piazza Venezia, poi in corteo verso il Colosseo intonando cori ed esplodendo petardi. A controllarli le forze dell'ordine.