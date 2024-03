Calcinacci su un'auto, chiusa galleria in Campania

AVELLINO, 17 MAR - Calcinacci caduti su un'auto, parabrezza infranto, spavento per gli occupanti rimasti per fortuna illesi. E' l'incidente avvenuto ieri sera nella galleria Monte Pergola, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune Irpino di Solofra. L'Anas ha deciso per motivi precauzionali la chiusura della galleria. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per i primi interventi di messa in sicurezza. I tecnici dell'Anas sono al lavoro per ripristinare l'apertura della galleria. Sono pesanti le ripercussioni sul traffico deviato, in entrambe le direzioni, sulla viabilità ordinaria.