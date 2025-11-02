Calci e pugni alla ex in centro commerciale di Milano, arrestato

MILANO, 02 NOV - Ha preso a calci e pugni la ex compagna che era con le loro bambine in un centro commerciale a Milano. Lui, visibilmente ubriaco, quando le ha viste è andato in escandescenze e ha aggredito la madre delle sue figlie e se n'è andato. E' stato arrestato per stalking due ore dopo, in una trattoria, mentre prendeva un aperitivo. E' accaduto ieri pomeriggio in un mega store alla periferia nord ovest della città non molto lontano dal Gallaratese. Attorno alle 15.30, in pieno orario dello shopping del sabato, lui, 43 anni, italiano e con precedenti, già sotto i fumi dell'alcol, avrebbe atteso la sua ex, 11 anni più giovane e che lo aveva lasciato. Non appena ha incrociato la 32enne, con le bambine di 5 e 9 anni, ha alzato le mani ed ha pure assestato qualche calcio. Alcuni passanti che hanno assisto alla scena, avvenuta davanti alle piccole rimaste scioccate, hanno dato l'allarme. L'uomo, un paio di ore dopo, è stato rintracciato dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato. Era al tavolo di una osteria a Pero, centro dell'hinterland a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'aggressione. E' stato bloccato mentre stava bevendo un drink.