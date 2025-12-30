Calci e pugni a un tredicenne per rubargli l'iPhone

VENEZIA, 30 DIC - Due minori di 16 e 14 anni sono stati indagati in stato di libertà per una rapina avvenuta in centro a Padova ai danni di un tredicenne. Sabato 27 sera, verso le 19, i due giovanissimi di nazionalità tunisina a bordo di un monopattino hanno avvicinato la vittima in via Eremitani e l'hanno colpita con calci e pugni per sottrarle un iPhone 15. Gli agenti di Polizia in servizio in zona stazione hanno raccolto le prime indicazioni da altri giovani presenti e hanno soccorso la vittima, diramando via radio la descrizione dei due rapinatori. Verso le 19.40 gli agenti hanno individuato nel piazzale della stazione il 16enne, trovato in possesso di uno smartphone di cui non sapeva fornire la provenienza. Il ragazzo, minore non accompagnato in affidamento a una comunità di Padova con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in questura. Un paio d'ore dopo, verso le 21.30, anche il 14enne si è costituito spontaneamente accompagnato dal padre. I due minori sono stati indagati in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Venezia per rapina aggravata in concorso. Al termine degli accertamenti sono stati riaffidati rispettivamente alla comunità e al padre. Il questore Marco Odorisio ha disposto per entrambi l'adozione del daspo urbano per tre anni da tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento nell'area della stazione ferroviaria, corso del Popolo, corso Garibaldi e piazza Eremitani. Dall'inizio dell'anno a Padova sono state adottate 132 misure di prevenzione personale nei confronti di minori.