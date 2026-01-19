Calabria nella morsa del maltempo, fino a 180 mm di pioggia in 48 ore

CATANZARO, 19 GEN - Una forte ondata di maltempo sta interessando la Calabria da almeno 48 ore con piogge intense e venti forti. Nelle ultime 48 ore in varie zone della regione si sono superati i 100 millilitri di pioggia, con punte di 187 nell'entroterra crotonese. Per oggi, la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo di Arpacal, ha diramato l'allerta arancione sulla fascia ionica catanzarese e crotonese per venti di burrasca con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Sono previste anche forti mareggiate con onde, che tra stanotte e domani potrebbero raggiungere anche i 5 metri. Un ulteriore peggioramento, che dovrebbe durare sino a mercoledì, è previsto dalla serata con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Sul resto della regione l'allerta è gialla. La situazione viene monitorata dalla Protezione civile regionale. In mattinata, ha riferito il capo del dipartimento calabrese Domenico Costarella è prevista una riunione con la Protezione civile nazionale. Le piogge hanno colpito soprattutto le aree del catanzarese e del soveratese e la parte ionica del reggino. Nel reggino è stata superata anche l'allerta 3 per il superamento dei livelli i torrenti. "Abbiamo contattato i sindaci interessati - ha spiegato Costarella - ma al momento non ci hanno segnalato criticità ma solo una strada provinciale interrotta tra Bivongi e Monasterace, nel reggino. Stiamo seguendo momento per momento l'evolversi della situazione".