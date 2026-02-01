Giornale di Brescia
Italia e Estero

Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolte

TRIESTE, 01 FEB - Intorno alle 14.30 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco.

Argomenti
TRIESTE

