Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cadono le accuse in due processi per il trapper Medy Cartier

AA

BOLOGNA, 18 DIC - Nel giro di una settimana sono cadute le accuse in due processi che riguardano il trapper Medy Cartier, all'anagrafe El Marbouh El Mehdi, uno per stalking, l'altro per una rapina. In entrambi i casi rischiava pene elevate. Il 25enne si trova attualmente in carcere dopo che sono diventate definitive condanne per reati commesse diversi anni fa, quando era appena maggiorenne. "Ma ora - dice l'avvocato Gian Luca Malavasi, che lo difende insieme al professor Nicola Mazzacuva - ha completamente cambiato vita, è una persona diversa, grazie alla musica e il nostro auspicio è che il giudice di Sorveglianza possa presto ammetterlo ad una misura alternativa alla detenzione". Il 10 dicembre, davanti al tribunale di Roma, il cantante è stato prosciolto dall'accusa di stalking ai danni di una ex fidanzata, vicenda per cui gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico: è stato emesso una sentenza di non luogo a procedere, in seguito al ritiro della querela della persona offesa. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, il Tribunale collegiale di Bologna lo ha assolto per non aver commesso il fatto in merito ad una rapina aggravata commessa insieme ad altri soggetti non identificati, per fatti accaduti nel marzo del 2022. Cartier, che nel 2026 avrà altri processi in programma, tra cui due per violenza sessuale, era videocollegato dal carcere di Parma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario