Cade nel vuoto, muore lavoratore senza documenti

CASERTA, 12 MAR - Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano, dove un lavoratore di circa 30 anni, un extracomunitario non ancora identificato, è precipitato nel vuoto mentre era impegnato in lavori di svuotamento di oggetti da uno stabile. Il lavoratore sarebbe caduto nel cortile da un piano privo di ringhiera, posto ad un'altezza di una quindicina di metri. Il suo corpo è stato ritrovato sul selciato, senza alcun documento di riconoscimento. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i tecnici dell'Asl di Caserta, è emerso che la ditta di svuotacantine stesse effettuando il lavoro senza alcun incarico formale da parte dei proprietari dello stabile. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania.