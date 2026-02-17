Cade mentre lavora in un cantiere post sisma, trasferito in ospedale

ANCONA, 17 FEB - Un operaio è caduto su un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere post sisma a Frontignano di Ussita (Macerata). Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'uomo e con la tecnica Speleo alpino fluviale lo hanno portato a terra dopo averlo imbragato con delle corde. L'operaio, che aveva dei forti dolori e non riusciva a muoversi, dovrebbe essere caduto dal tetto sull'impalcatura. È stato trasferito al pronto soccorso di Macerata. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,45.