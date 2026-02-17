Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade mentre lavora in un cantiere post sisma, trasferito in ospedale

AA

ANCONA, 17 FEB - Un operaio è caduto su un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere post sisma a Frontignano di Ussita (Macerata). Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'uomo e con la tecnica Speleo alpino fluviale lo hanno portato a terra dopo averlo imbragato con delle corde. L'operaio, che aveva dei forti dolori e non riusciva a muoversi, dovrebbe essere caduto dal tetto sull'impalcatura. È stato trasferito al pronto soccorso di Macerata. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,45.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario