Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade in una vasca d'acqua bollente, 55enne ustionato in rianimazione

AA

REGGIO EMILIA, 09 MAR - Un operaio è caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi di temperatura ed è rimasto ustionato in un'azienda della Bassa Reggiana. L'uomo, un 55enne pachistano, è stato portato all'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto stamattina alle 6.45 a San Tommaso della Fossa, a Bagnolo in Piano, all'interno di uno stabilimento di una ditta che si occupa di zincatura di metalli. Soccorso dai colleghi che lo hanno aiutato a uscire, avrebbe riportato ustioni sul 50% del corpo e in particolare alle gambe. Sul posto, i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl reggiana per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
REGGIO EMILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario