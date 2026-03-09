Cade in una vasca d'acqua bollente, 55enne ustionato in rianimazione

REGGIO EMILIA, 09 MAR - Un operaio è caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi di temperatura ed è rimasto ustionato in un'azienda della Bassa Reggiana. L'uomo, un 55enne pachistano, è stato portato all'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto stamattina alle 6.45 a San Tommaso della Fossa, a Bagnolo in Piano, all'interno di uno stabilimento di una ditta che si occupa di zincatura di metalli. Soccorso dai colleghi che lo hanno aiutato a uscire, avrebbe riportato ustioni sul 50% del corpo e in particolare alle gambe. Sul posto, i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl reggiana per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.