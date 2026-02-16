Cade in una cava di marmo, 54enne in codice rosso in ospedale

CARRARA (MASSA CARRARA), 16 FEB - Incidente sul lavoro questa mattina in una cava di marmo a Carrara (Massa Carrara) che ha coinvolto un uomo di 54 anni. Si tratta del sorvegliante della cava, che ha riportato un trauma cranico e uno schiacciamento degli arti inferiori dopo essere caduto da una 'bancata' di cava. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso in stato cosciente e, da quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:30 in cava Carbonera, nel bacino di Miseglia, a Carrara. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi. Intervenuti, oltre all'elisoccorso, anche un'ambulanza, il 112 e il 115, oltre agli operatori della medicina sul lavoro.