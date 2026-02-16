Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade in una cava di marmo, 54enne in codice rosso in ospedale

AA

CARRARA (MASSA CARRARA), 16 FEB - Incidente sul lavoro questa mattina in una cava di marmo a Carrara (Massa Carrara) che ha coinvolto un uomo di 54 anni. Si tratta del sorvegliante della cava, che ha riportato un trauma cranico e uno schiacciamento degli arti inferiori dopo essere caduto da una 'bancata' di cava. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso in stato cosciente e, da quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:30 in cava Carbonera, nel bacino di Miseglia, a Carrara. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi. Intervenuti, oltre all'elisoccorso, anche un'ambulanza, il 112 e il 115, oltre agli operatori della medicina sul lavoro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CARRARA (MASSA CARRARA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario