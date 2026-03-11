Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade in un fosso, cavallo salvato dai vigili del fuoco

AA

TRIESTE, 11 MAR - Un cavallo anziano di 30 anni, caduto in un fosso nei pressi di un maneggio a Prata di Pordenone, è stato portato in salvo oggi da una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Secondo una ricostruzione, dopo essere scivolato nel fossato l'animale non riusciva più a risalire. Al loro arrivo i vigili del fuoco lo hanno trovato disteso nel fango, visibilmente stremato. Dopo alcuni tentativi, i soccorritori sono riusciti a far passare delle braghe di sollevamento sotto l'animale e, utilizzando il verricello del mezzo fuoristrada, lo hanno lentamente riportato in superficie, posizionandolo su un terreno battuto. Il cavallo è stato quindi visitato da un veterinario, che non ha riscontrato alcuna ferita. Dopo alcuni minuti l'animale è riuscito ad alzarsi autonomamente ed è stato accompagnato dall'allevatore nella stalla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario