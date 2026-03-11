Cade in un fosso, cavallo salvato dai vigili del fuoco

TRIESTE, 11 MAR - Un cavallo anziano di 30 anni, caduto in un fosso nei pressi di un maneggio a Prata di Pordenone, è stato portato in salvo oggi da una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Secondo una ricostruzione, dopo essere scivolato nel fossato l'animale non riusciva più a risalire. Al loro arrivo i vigili del fuoco lo hanno trovato disteso nel fango, visibilmente stremato. Dopo alcuni tentativi, i soccorritori sono riusciti a far passare delle braghe di sollevamento sotto l'animale e, utilizzando il verricello del mezzo fuoristrada, lo hanno lentamente riportato in superficie, posizionandolo su un terreno battuto. Il cavallo è stato quindi visitato da un veterinario, che non ha riscontrato alcuna ferita. Dopo alcuni minuti l'animale è riuscito ad alzarsi autonomamente ed è stato accompagnato dall'allevatore nella stalla.