Cade in un compattatore, morto un camionista di 65 anni

PADOVA, 05 GEN - Un autotrasportatore 65enne, di cui non sono state rese note le generalità, è morto sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le 13 all'interno di uno degli stabilimenti dell'azienda Rizzato Calzature a Borgoricco (Padova), in via dell'Industria. Per cause al vaglio dei tecnici della medicina del lavoro, l'uomo sarebbe caduto all'interno di un container con un meccanismo di compattazione degli scarti produttivi e dei cartoni, morendo sul colpo. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri della locale stazione e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il macchinario, posto sotto sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno che ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo. Il corpo dell'operaio è stato trasportato presso l'istituto di medicina legale e ne sarà disposta nelle prossime ore l'autopsia.