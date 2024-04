Cade in un cantiere, morto sul lavoro a Piacenza

PIACENZA, 11 APR - Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia verificato un crollo o un cedimento all'interno di un grande scavo edile. L'uomo è stato raggiunto sul fondo dai vigili del fuoco e poi dal 118, ma per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Piacenza e i tecnici della medicina del Lavoro dell'Asl di Piacenza.