Cade in un canalone e rimane ferito, operazioni di soccorso nel Forlivese

BOLOGNA, 22 FEB - Squadre dei vigili del fuoco sono in azione per soccorrere una persona caduta in un canalone, a 80 metri dalla sede stradale, a Modigliana, nel Forlivese, in via Casa delle suore. Il ferito è stato raggiunto e sono in corso le manovre per il recupero con personale Speleo alpino fluviale avanzato della sede centrale di Forlì. All'intervento partecipano anche 118, carabinieri e i volontari del soccorso alpino.

BOLOGNA

