Cade in mountain bike, grave 13enne svizzero

LIVIGNO (SONDRIO), 22 AGO - Un ragazzino di 13 anni, residente a Zurigo (Svizzera), è stato ricoverato oggi in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo le ferite riportate in una caduta in mountain-bike. Il minorenne si trovava in zona Blesacce, nel comprensorio di Carosello 3000 a Livigno (Sondrio), quando è finito a terra riportando diversi traumi e lesioni. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, la squadra di soccorso di Carosello 3000, un'ambulanza e i tecnici del Soccorso Alpino della locale stazione della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Il ragazzino è stato stabilizzato sul posto e poi elitrasportato all'ospedale di Bergamo, dove le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto. Dell'incidente sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Tirano per gli accertamenti sulle cause.