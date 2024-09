Cade in mare durante arrampicata nell'Oristanese, turista morto

ORISTANO, 26 SET - Caduto in mare durante una arrampicata un turista tedesco di circa 35 anni ha perso la vita questo pomeriggio tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, davanti alla costa di Cuglieri, nell'Oristanese. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Sul posto sta lavorando la Guardia costiera di Bosa. Da quanto si apprende il turista era impegnato in una arrampicata con una amica quando ha perso l'equilibrio, cadendo dalle rocce e finendo in mare. La donna che era con lui si è tuffata in mare e l'ha tenuto a galla sino all'arrivo del gommone dei soccorsi. Forse il giovane ha battuto la testa, oppure ha avuto un malore, sta di fatto che ha perso i sensi. E' stata la stessa donna che era con lui a far scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Oristano, i colleghi di Cagliari con l'elicottero e la Capitaneria di porto. Un gommone del servizio di salvamento a mare con l'aiuto dei vigili del fuoco ha recuperato sia il corpo del turista e l'amica portandoli in spiaggia. I medici del 118 hanno provato a rianimare il tedesco ma non c'è stato nulla da fare.