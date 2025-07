Cade durante gita, morto quindicenne in Valle d'Aosta

AOSTA, 23 LUG - E' stato trovato oggi senza vita un escursionista quindicenne che risultava disperso da ieri sera sulla Becca di Viou, una delle vette (2.856 metri) che sovrastano la piana di Aosta. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo, di nazionalità straniera, è caduto mentre percorreva l'itinerario, che non presenta particolari difficoltà tecniche. Ieri sera aveva chiamato i genitori dicendo di essersi perso. Il corpo è stato individuato oggi da un sorvolo in elicottero a circa 2000 metri. Alle ricerche, oltre alle guide del soccorso alpino valdostano, hanno partecipato i vigili del fuoco, il corpo forestale valdostano e il Sagf della guardia di finanza, che sta svolgendo le indagini sulla dinamica dell'incidente.