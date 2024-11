Cade dall'interno di cantiere edile,muore operaio nel Trevigiano

Carabinieri durante i controlli nell’area urbana di Prima Porta – Labaro – Settebagni – Cinquina - Bufalotta, unitamente a personale del Nucleo Cinofili, dell’ASL Roma 1, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Areti, nel corso dei quali sono state denunciate 17 persone e sanzionate altre 2 per inottemperanze in materia di lavoro, 16 novembre 2024. Identificate in totale 265 persone e eseguite verifiche su 102 veicoli. Segnalate alla Prefettura altre 6 persone trovate in possesso di modica quantità di hashish, per uso personale. Un uomo è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di anfetamina e cocaina. +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK (forze dell'ordine, lavoro, cantiere, cantieri, generica, simbolica, irregolari, contratti, aziende, azienda, ditta, ditte, lavoro)