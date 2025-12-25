Giornale di Brescia
Cade dalla seggiovia a causa del vento, gravissimo

TRIESTE, 25 DIC - Incredibile quanto tragico incidente ieri a Piancavallo (Pordenone), dove un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava, da una rete di protezione che, sollevata da una forte raffica di vento, gli si è impigliata in un piede. L'uomo, un lavoratore della zona, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri cadendo sul cemento di un pilone di sicurezza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. La vittima, un uomo di 32 anni, residente a Mortara (Pavia), aveva terminato il turno come dipendente di una baita-ristorante che si trova in quota. Era appena salito sulla seggiovia Tremol Uno per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. Questa si è impigliata nello scarpone dell'uomo, che è stato trascinato per alcuni metri per poi scivolare sotto una barra di sicurezza e cadere sul cemento di un pilone riportando gravissime lesioni. Impossibile l'intervento dell'elisoccorso proprio per il forte vento. Dunque l'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza all'ospedale di Udine, dove è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico. Un secondo intervento dovrebbe essere effettuato nelle prossime ore.

TRIESTE

