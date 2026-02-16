Giornale di Brescia
Cade dalla scala e muore titolare 80enne di un'azienda edile nel Bresciano

BRESCIA, 16 FEB - Un imprenditore edile di 80 anni è morto dopo essere precipitato da una scala all'interno di un'azienda agricola dove erano in corso alcuni lavori in via Gambarelli a Visano, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo - titolare dell'impresa edile ma non dell'azienda dove è avvenuto l'incidente - avrebbe accusato un malore mentre stava salendo sulla scala, perdendo l'equilibrio e cadendo per alcuni metri. L'80enne è morto sul colpo. L'episodio è avvenuto sotto gli occhi del fratello della vittima. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Ats per gli accertamenti di competenza, con il supporto dei carabinieri di Desenzano. L'area è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche.

