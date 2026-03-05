Cade dal tetto di un capannone nel Palermitano, operaio ricoverato

SAN CIPIRELLO, 05 MAR - E' ricoverato all'ospedale Civico di Palermo un operaio caduto da un capannone da un'altezza di 6 metri. Emanuele Moscarelli, 41 anni è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello mentre stava effettuando dei lavori su un capannone. L'operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto da un lucernario. Soccorso da personale del 118 è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico gli sono state riscontrate diverse fratture. Sull'accaduto indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo