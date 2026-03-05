Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade dal tetto di un capannone nel Palermitano, operaio ricoverato

AA

SAN CIPIRELLO, 05 MAR - E' ricoverato all'ospedale Civico di Palermo un operaio caduto da un capannone da un'altezza di 6 metri. Emanuele Moscarelli, 41 anni è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello mentre stava effettuando dei lavori su un capannone. L'operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto da un lucernario. Soccorso da personale del 118 è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico gli sono state riscontrate diverse fratture. Sull'accaduto indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SAN CIPIRELLO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario