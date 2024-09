Cade dal secondo piano della scuola, grave uno studente

TORRE DEL GRECO, 24 SET - Uno studente dell'istituto Pantaleo di Torre del Greco è caduto questa mattina, per cause ancora da accertare, da un'aula posta al secondo piano della sede centrale della scuola, in via Cimaglia. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e agenti di polizia municipale, mentre un'ambulanza ha trasportato il ragazzo - del quale non è ancora nota l'età - all'Ospedale del Mare: il giovane avrebbe numerose fratture e sarebbe in gravi condizioni.