Cade da un ponteggio ad Alessandria, grave operaio

ALESSANDRIA, 10 MAR - Un operaio è caduto da un ponteggio ad Alessandria. L'uomo, che stava lavorando nella chiesa di via San Lorenzo, è precipitato per circa tre metri. Le sue condizioni sono gravi. L'operaio - fa sapere la Centrale 118 - è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale 'Santi Antonio e Biagio'. Sul posto, oltre ai soccorritori, le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.