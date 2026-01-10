Giornale di Brescia
Cade da sei metri in una nave mercantile, ferito un operaio

VENEZIA, 10 GEN - Un operaio è rimasto ferito stamattina dopo essere caduto da circa sei metri all'interno di una nave mercantile ferma in banchina a Porto Marghera, in via del Commercio a Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del comando di Venezia e un'autoscala per consentire il recupero in sicurezza. Il personale del 118 ha stabilizzato l'operaio, trasportandolo poi sul ponte della nave e quindi evacuandolo tramite autoscala. Presenti anche la Capitaneria di porto e il personale Spisal per gli accertamenti. L'operaio, un uomo di nazionalità filippina, sulla trentina, presenta fratture multiple agli arti ma non è in pericolo di vita.

