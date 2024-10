Cade da scala durante lavori su della palo luce, ferito operaio

MARTINA FRANCA, 28 OTT - Un operaio, dipendente di una ditta specializzata in videosorveglianza, è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala durante lavori di manutenzione su un palo della pubblica illuminazione in via Madonna Piccola, a Martina Franca (Taranto). L'uomo, che ha riportato fratture multiple, tra cui una scomposta a un piede, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale dello Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl) per chiarire la dinamica e il rispetto delle norme di sicurezza. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di 3-4 metri. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato causato da un cedimento strutturale della base del palo su cui era appoggiata la scala.