Cade da oltre 10 metri nell'area industriale, operaio ferito all'Aquila

L'AQUILA, 21 GEN - Un operaio è rimasto ferito nel primo pomeriggio durante un'attività lavorativa all'interno dell'area industriale di Sassa, nella zona industriale ovest alle porte dell'Aquila, all'interno del complesso ex Sercom. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un'altezza di oltre 10 metri, in quanto lavorava nella parte superiore della struttura. L'allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. L'area è stata progressivamente isolata e delimitata. L'operaio, di nazionalità straniera, è stato trasportato in ospedale cosciente. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni raccolte sul posto, non sarebbero particolarmente gravi, ma i sanitari hanno disposto ulteriori controlli diagnostici, tra cui una Tac, per escludere lesioni interne. Sono in corso gli accertamenti, da parte della polizia per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri. Sul posto, il personale del 118 è intervenuto con ambulanza ed elisoccorso.