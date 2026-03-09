Cade da muraglione, gravissima tredicenne

GENOVA, 09 MAR - Una ragazzina di circa 13 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitata da un muraglione di circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri. È successo intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica e i carabinieri. La giovane è stata intubata e portata in codice rosso all'ospedale Gaslini. I militari indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.