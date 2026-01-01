Giornale di Brescia
Cade da mura di Saturnia la notte di Capodanno, grave 21enne

SATURNIA (GROSSETO), 01 GEN - Paura nella notte di Capodanno a Saturnia (Grosseto) per un giovane di 21 anni caduto dalle mura del paese con un volo di circa cinque metri. Si tratterebbe di una caduta accidentale ma gli accertamenti sono in corso. Il giovane, secondo prime informazioni, era insieme ad un gruppo di amici sulla terrazza panoramica che si affaccia sopra le mura, quando per motivi ancora non chiari ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. E' accaduto alle 4.30. Immediato l'allarme al 118: sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Manciano, l'automedica di Pitigliano e l'elisoccorso Nibbio da Foligno che lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Perugia. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa della posizione in cui è caduto il ragazzo, una zona boscosa molto impervia sotto il paese di Saturnia. Le sue condizioni sono comunque gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

